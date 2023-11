Jack Ma hält an Alibaba fest: Warum er trotz Kurssturz keine Aktien verkauft!

Jack Ma, der Gründer von Alibaba, hat trotz des aktuellen Börsenwerts, der unter dem tatsächlichen Unternehmenswert liegt, keine Aktien verkauft. Er hatte ursprünglich geplant, 10 Millionen Aktien im Wert von etwa 870 Millionen US-Dollar zu verkaufen. Die Aktie von Alibaba ist seit der Veröffentlichung der Earnings in der vergangenen Woche um bis zu zehn Prozent eingebrochen. Der Grund dafür ist, dass Alibaba plant, von einer Abspaltung seines Cloud-Computing-Geschäfts Abstand zu nehmen. Dies hat zu verpassten Wachstumszielen und einem Glaubwürdigkeitsproblem gegenüber Investoren geführt. Die Entscheidung von Ma, keine Aktien zu verkaufen, wird als Vertrauensbeweis in das Unternehmen gesehen. Alibaba hat in diesem Jahr eine historische Umstrukturierung durchgemacht, bei der das Unternehmen in sechs Geschäftsbereiche aufgeteilt und der CEO gewechselt wurde. Ma hat sich in letzter Zeit dem Unterrichten und der Forschung gewidmet.