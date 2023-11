Der taiwanesische Apple-Zulieferer Foxconn Technology plant, stärker in Indien zu investieren und rund 1,5 Milliarden US-Dollar in ein noch nicht näher definiertes Bauprojekt zu stecken. Die Investition erfolgte bereits in indischen Rupien über die Tochterfirma Hon Hai Technology India Mega Development. Mit dieser Investition signalisiert Foxconn seine Absicht, über das chinesische Festland hinaus zu investieren, um Risiken zu senken, die durch eine stark konzentrierte Präsenz entstehen. Dies ist auch eine Reaktion auf die strikte Corona-Politik der chinesischen Regierung, die die iPhone-Produktion 2022 stark beeinträchtigt hat. Foxconn plant bereits mehrere Projekte in Indien, darunter Fabriken in den Bundesstaaten Karnataka und Telangana mit einem Budget von 1,1 Milliarden US-Dollar. Trotz der Investitionen hat sich Foxconn im Juli aus einem Joint Venture mit dem indischen Mischkonzern Vedanta zurückgezogen. Analysten sind dennoch optimistisch hinsichtlich des Wachstumspotenzials der Foxconn-Aktie.