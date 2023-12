Das in Virginia ansässige Unternehmen MicroStrategy hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass es im November 16.130 Bitcoin gekauft und damit seine Bestände auf rund 6,5 Milliarden US-Dollar erhöht hat. Wie Bloomberg berichtet, war es der größte Kauf des Unternehmens, seit es im Februar 2021 19.452 Bitcoin für etwas mehr als eine Milliarde US-Dollar gekauft hatte.

Die MicroStrategy-Aktie ist in diesem Jahr um 240 Prozent gestiegen und hat damit den Bitcoin übertroffen, der um mehr als 130 Prozent gestiegen ist. Die Hoffnung auf die Genehmigung eines börsengehandelten Spot-ETFs in den USA hat dem Bitcoin zu einem neuen Höhenflug verholfen.

Michael Novogratz, CEO von Galaxy Investment Partners, sagte diese Woche gegenüber Bloomberg, er glaube, dass "wir bis nächstes Jahr um diese Zeit alte Höchststände erreichen" werden. Die wichtigste Krypotwährung der Welt hatte im November 2021 einen Höchststand von fast 69.000 US-Dollar erreicht.

BTC zu USD wird aktuell mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 38.411$ gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

