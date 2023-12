Eureka Lithium Corp. schließt 1,8 Millionen Dollar Privatplatzierung ab und profitiert von steigender Nachfrage nach Lithium und Nickel

Die kanadische Eureka Lithium Corp. hat eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 1,8 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Dabei wurden 3.335.000 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Aktienkaufwarrant. Die Warrants berechtigen den Inhaber zum Erwerb einer Aktie zu einem bestimmten Preis bis zum 29. November 2025. Das Unternehmen zahlte Vermittlungsprovisionen in Höhe von 77.679 US-Dollar und begab 143.850 Vermittler-Warrants. Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung soll für die Weiterentwicklung der Lithium-Bergbaucamps des Unternehmens verwendet werden. Die Flow-Through-Einheiten unterliegen einer Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum. Die Wertpapiere wurden weder gemäß dem United States Securities Act von 1993 noch nach den einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den USA nicht angeboten oder verkauft werden. Eureka Lithium Corp. ist der größte Besitzer von Lithiumkonzessionen im nördlichen Drittel der Provinz Quebec. Das Unternehmen ist alleiniger Eigentümer von drei Projekten in den Lithium-Bergbaucamps "Raglan West", "Raglan South" und "New Leaf". Die Konzessionsgebiete liegen in der Region "Nunavik", in der sich zwei Nickelbergwerke mit Zugang zu Tiefseehäfen befinden. Das Unternehmen plant, die Konzessionsgebiete weiterzuentwickeln und von der steigenden Nachfrage nach Lithium und Nickel im Zuge der Energiewende zu profitieren.

Die Eureka Lithium Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,92 % und einem Kurs von 0,530EUR gehandelt.