Viele Investoren gehen auf Dividendenjagd, um ihre Aktienrendite in die Höhe zu treiben. Für sie könnte der DAX nächstes Jahr einiges zu bieten haben: Laut einer Analyse des Handelsblatts werden 21 der 40 DAX-Titel ihre Dividende im Jahr 2024 erhöhen. Die Journalisten prognostizieren eine Rekordrendite von 52,4 Milliarden Euro – 1,5 Prozent mehr als in diesem Jahr. Auf Zehn-Jahressicht hätte sich der ausgeschüttete Betrag damit verdoppelt. Noch ist aber nichts in Stein gemeißelt. Die meisten Vorstände und Aufsichtsräte legen ihre Dividende erst im kommenden Jahr fest. Die Analyse basiert daher auf der bisherigen Dividendenpolitik und den zurückliegenden Quartalsbilanzen.

"Viele DAX-Unternehmen haben 2023 davon profitiert, dass sie in einem Umfeld mit einer hohen Inflation ihre Verkaufspreise stetig anheben konnten, sodass ihre Gewinne und Dividenden stabil bleiben oder sogar steigen", sagt Commerzbank-Analyst Andreas Hürkamp gegenüber dem Handelsblatt. Von geschätzten 130 Milliarden Euro Gewinn könnten die deutschen Unternehmen der Analyse nach rund 40 Prozent ausschütten. Das sei aber im Vergleich zu den USA – wo etwa 60 Prozent ausgeschüttet werden – noch eine "eher niedrige Ausschüttungsquote", ergänzt der Analyst.