FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch auf sein Rekordhoch vom Vortag ein weiteres folgen lassen. Mit fast 16 573 Punkten notierte der deutsche Leitindex am Vormittag so hoch wie nie zuvor. Gegen Mittag belief sich das Plus beim Stand von 16 559,15 Punkten noch auf 0,16 Prozent. In der laufenden Jahresendrally seit dem Oktober-Tief hat das Kurs-Barometer mehr als 13 Prozent gewonnen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verbuchte am Mittwoch ein Plus von 0,10 Prozent auf 26 516,93 Zähler. Der Index hinkt dem Dax in diesem Jahr deutlich hinterher. Sein Rekordhoch aus dem Jahr 2021 ist weit entfernt. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann zur Wochenmitte auf dem höchsten Niveau seit Anfang August 0,3 Prozent.