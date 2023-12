Für die Anleger sind die Ergebnisse der gestrigen Fed-Sitzung ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Selbst nach einem Plus von über 2.200 Punkten dürfte der DAX nun in der Lage sein, so etwas wie eine Jahresendrally 2.0 zu starten. Die Leerverkäufer haben in diesem Umfeld der geldpolitischen Kehrtwende das Nachsehen.

Die US-Notenbank sieht sich in einem Umfeld einer weichen Landung der Wirtschaft. Fed-Chef Powell hat eine ziemliche Veränderung in den vergangenen zwölf Tagen durchlaufen: Zunächst sprach er nicht von Zinssenkungen, jetzt deutete er drei Schritte nach unten um jeweils 25 Basispunkte für 2024 an. Reflexartig schalten daraufhin die Märkte um: Sie erwarten nun sechs Zinssenkungen im kommenden Jahr.