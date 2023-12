BARCLAYS stuft VODAFONE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 92 Pence belassen. Der Telekomkonzern habe Übernahme- und Verkaufsbestrebungen in Großbritannien und Spanien angekündigt und zudem betont, dass Italien der nächste Schwerpunkt sei, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die jüngsten Vereinbarungen hätten nun die Frage aufgeworfen, wie Vodafone die zentralen Kosten verbuche und ob die aktuelle Struktur nachhaltig sei. Ihm zufolge wirft der Ansatz von Vodafone mehr Fragen auf, als er Antworten gibt, und sorgt für Unsicherheit./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 23:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 0,791EUR gehandelt.



