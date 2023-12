Die israelische Regierung hat Intel einen Zuschuss von 3,2 Milliarden US-Dollar für die Erweiterung seiner Chipfabrik in Kiryat Gat zugesagt. Die Gesamtinvestition von Intel in den Ausbau der Fabrik beläuft sich auf 25 Milliarden US-Dollar. Laut Intel ist die Erweiterung Teil der Bemühungen, eine robustere globale Lieferkette zu schaffen, und ergänzt die laufenden und geplanten Produktionsinvestitionen in Europa und den USA. Die Intel-Aktie stieg um 5,2 Prozent und erreichte mit 50,50 Dollar den höchsten Stand seit April 2022. Intel plant auch den Bau neuer Chipfabriken in Ostdeutschland und Ohio, USA, und investiert in neue Produktionskapazitäten in Arizona. Am 14. Dezember präsentierte Intel neue Prozessoren, die für Anwendungen der künstlichen Intelligenz in Rechenzentren und PCs optimiert sind.