Zum Jahresbeginn haben US-Anleger ihre Portfolios umgeschichtet, was zu erheblichen Kursverlusten bei Technologieaktien führte. Der Nasdaq 100 schloss mit einem Tagesverlust von fast 1,7 Prozent, während der Technology Select Sector SPDR sogar um 2,6 Prozent nachgab. Der größte Verlierer war der Halbleiterhersteller AMD mit einem Tagesverlust von sechs Prozent. Im Gegensatz dazu profitierten defensive Werte, insbesondere Gesundheitsaktien, von der Umschichtung. Die Aktien von Moderna und BioNTech legten deutlich zu, wobei Moderna mit einem Plus von 13 Prozent den Gesamtmarktindex S&P 500 anführte. Anleger sollten sich auf eine mögliche nachhaltige Sektorrotation einstellen, da laut Morningstar Fair Value Index Technologieaktien derzeit um etwa acht Prozent überbewertet sind, während Gesundheitsaktien zwei Prozent unter ihrem fairen Wert handeln.