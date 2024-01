Auch die US-Bank JPMorgan hat sich diese Woche positiv zu BMW geäußert. Das Unternehmen wurde in die "Analyst Focus List" aufgenommen. JPMorgan hat das Kursziel für BMW von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" bestätigt. Laut Analyst Jose Asumendi, der am Mittwoch einen Branchenausblick veröffentlichte, könnte 2024 ein Jahr mit starken Gewinnen für den Automobilsektor werden. Er hob hervor, dass BMW ein ausgewogenes Verhältnis zwischen regionalem Wachstum und Rentabilität aufweise.

Die BMW-Aktie notiert im frühen Xetra-Handel leicht im Plus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 99,92 Euro.

