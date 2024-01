Nachdem die Evotec SE am Mittwoch überraschend den Rücktritt von CEO Werner Lanthaler bekannt gab und daraufhin der Kurs des Hamburger Pharmaunternehmens um zwischenzeitlich über 20 Prozent einbrach, macht sich die wO-Community im Evotec-Thread Luft.

RealJoker:

Der Rücktritt von Lanthaler führt aber zu größeren Abschlägen.

"aus persönlichen Gründen seinen Vertrag nicht bis zum Ende der aktuellen Laufzeit (März 2026) erfüllen wird. "

Alle wissen, warum er zurücktritt , aber es wird wieder etwas vorgeschoben-->siehe Pressemitteilung.

Ohne die verdammte Gier wäre er nach wie vor CEO.

Unsicherheit mag die Börse nicht und bis ein neuer CEO gefunden ist, bleibt es holprig.

Da hat der Doktor den Anlegern ein faules Ei ins Nest gelegt mit seinem Gezocke und dem anschließenden Verstoß gegen die Meldepflichten.

Mümmelpütz:

Yep.. Da scheinen einige nochmal abkassiert haben, bevor der Kurs im Nirgendwo versinkt. Die Sache stinkt doch zum Himmel!

So, wie das hier gelaufen ist, kann mehr als unterirdisch bezeichnen! Wahrscheinlich ist der Druck durch die Nachmeldungen auf Lanthaler so groß geworden, dass ihm nahegelegt wurde, seinen Posten aufzugeben oder er hat es so geplant. Mal sehen, wie die Ankeraktionäre auf dieses unwürdige Schauspiel reagieren.

TVD24:

Ich habe erstmal verkauft.

Auffällig fand ich seine Verkäufe in 2021 im Vorlauf der großen Kapitalerhöhung in New York. Hat er selbst nicht daran geglaubt?

Insidertrades nicht zu melden ist keine Kleinigkeit , so etwas findet man nicht beim Staubwischen unter der Rubrik vergessen und liegen gelassen.

Das Thema könnte Leerverkäufer, Senkung von Kurszielen nach sich ziehen. Der Schaden für Evotec ist doch noch gar nicht absehbar .

Der Hackerangriff, Rauswurf aus dem MDax und wieder rein waren sicherlich hart in 2023.

Die Verkäufe in größerem Stil waren aber in 2021 , auch wenn er ungefähr so stark zurück gekauft hat.

Hätte ich bei der KE in 2021 seinen Verkauf gesehen - was er nicht gemeldet hat - hätte ich auch verkauft. Mal sehen was die Amerikaner und die Fonds dazu sagen. Die BaFin ganz zu schweigen .

Er war mit dem Thema wohl eine zu starke Belastung geworden.

Frage mich aber schon warum er die Meldungen jetzt alle nachschiebt?

Folge_mir:

Nach dem kriminellen Verschweigen millionenschwerer Insidergeschäfte ist Landthaler (in der offiziellen Version) seinem Rauswurf offenbar zuvorgekommen. Man darf gespannt sein, welche rechtlichen Folgen die heimlichen Insidergeschäfte haben werden.

Die Frage ist, welche Leichen bei Evotec evt. sonst noch im Keller liegen. Das Unternehmen wäre gut beraten, die aktuellen Ereignisse mit maximaler Transparenz zu kommunizieren.

Translokator:

Wie kann ein CEO nur denken solche Insidertrades kommen nicht irgendwann an die Öffentlichkeit???

Das ist einfach nur naiv, dumm, blöd...

Hoffentlich hat er seine Gewinne ordentlich versteuert sonst bekommt er noch ganz andere Probleme.

Der Imageschaden für Evotec ist jedenfalls enorm!

Der ehemalige CEO Dr.Werner Lanthaler ist auch als Berater von Evotec nicht mehr tragbar...

Das ist jetzt wie bei einem Eisberg...da kommt jetzt noch jede Menge ans Tageslicht !

Deshalb Rücktritt von allen Ämtern, sofort...der Schaden für Evotec ist schon groß genug! (wie immer nur meine Meinung)

Sw1975:

unfassbar!!

Diese Transaktionen liegen teils schon lange zurück, selbst Aktionen aus 2022 werden erst jetzt gemeldet. Auf Nachfrage erklärte Evotec, dass diese Transaktionen erst in diesen Tagen von der Bank an das Unternehmen übermittelt wurden. Man habe dann eine zeitnahe Veröffentlichung veranlasst.

Was für eine betrügerbande. Stellen sich jetzt dumm und wissen von nichts. Das wird Klagen hageln......

Boersenwolferl:

Jetzt bin ich baff, als großer Fan von W.L. über die Jahre hätte ich mir ein so unrühmliches Ende niemals vorgestellt. Ich dachte mir immer, endlich ein CEO den man vertrauen kann, hohe fachliche und menschliche Kompetenz, da kann nichts passieren und dann das. Ich möchte Herrn Lanthaler nichts unterstellen, aber es kann mir keiner erklären, dass hier nicht unter Vorsatz (na wenn die Bank nix schickt brauch ich auch nichts machen???) gehandelt wurde, so blöd würde ich Herrn Lanthaler nicht einschätzen.

[…]

Was bleibt ist eine riesengroße, menschliche Enttäuschung.

Die Top Smallcap Picks für 2024 der wO Community

Das Depotspiel von wO-Urgestein und Community-Legende „Kleiner Chef“ geht in die nächste Runde. Es wurden 141 Depots für das Jahr 2024 im Thread „Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots“ eingereicht. Der überaus aktive Thread (~68000 Beiträge) dreht sich hauptsächlich um Nebenwerte und daher dominieren diese in den eingereichten Depots.

Diese Werte wurden am häufigsten im Depotspiel 2024 getippt:

7C Solarparken WKN: A11QW6 (Photovoltaik - Bayreuth)

Heidelberg Pharma WKN: A11QVV (Pharma - Heidelberg)

Haier Smart Home D WKN: A2JM2W (Smart Home und Haushaltsgeräte - China)

Kontron WKN: A0X9EJ (Computertechnologie - Augsburg)

Acconic/UET WKN: A0LBKW (Telekommunikation - Eschborn)

mutares WKN: A2NB65 (Private Equity Gesellschaft - München)

Advanced Blockchain WKN: A0M93V (Kryptounternehmen - Berlin)

The Platform Group WKN: A2QEFA (Onlineplattformen für stationäre Händler - Düsseldorf)

MS Industrie WKN: 585518 Beteiligungsgesellschaft für Antriebs- und Ultraschalltechnik - München)

Clinuvel Pharamceuticals WKN: A0JEGY (Pharma - Australien)

Hier finden Sie die komplette Übersicht: Alle eingereichten Portfolios für das Nebenwerte-Depotspiel 2024.

Und hier die Top Picks aus dem Depotspiel 2023 und ihre Jahresperformance:

Haier Smart Home: -2%

Heidelberg Pharma: -30%

Deutsche Rohstoff: 28%

Kontron: 32%

UniDevice: -11%

Formycon: -34%

YOC: 16%

AT&S: -23%

ProCredit Holding: 104%

Mutares: 80%

Autor: Hardy Schilling, Head of Community