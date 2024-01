Im Rahmen der JP Healthcare Conference in San Francisco nannte das Unternehmen einen erwarteten Erlös von etwa drei Milliarden Euro für das laufende Jahr - ein deutlicher Rückgang gegenüber den Prognosen für das Jahr 2023, in dem ein Umsatz von rund vier Milliarden Euro anvisiert wurde.

Die offiziellen Zahlen des vergangenen Jahres und eine detaillierte Finanzprognose für 2024 sollen am 20. März vorgelegt werden. Trotz des vorübergehenden Umsatzrückgangs setzt Biontech auf eine langfristige Strategie zur Umsatzsteigerung, insbesondere durch die Entwicklung neuer Krebstherapien.

Ab 2025 soll es wieder Wachstum geben

Die Biontech-Aktie verlor am Dienstag rund zwei Prozent. Im Windschatten von US-Konkurrent Moderna war die Aktie in der vergangenen Woche stark gestiegen. Moderna hatte für 2024 einen Impfstoff gegen RS-Viren in Aussicht gestellt. Mit rund 100 Euro notiert die Biontech-Aktie allerdings immer noch 30 Prozent unter dem Niveau von vor zwölf Monaten.

Schon im Oktober hatte Biontech Anleger kalt erwischt, als nach einer Gewinn- und Umsatzwarnung von Partner Pfizer Abschreibungen von bis zu 900 Millionen Euro angekündigt wurden.

Mitgründer und CEO Ugur Sahin betonte auf der US-Konferenz die Fortschritte des Unternehmens bei global führenden Immuntherapien. "Neben der Aufrechterhaltung unserer führenden Position bei COVID-19-Impfstoffen haben wir unsere Pipeline in der Onkologie im mittleren und späten Entwicklungsstadium signifikant erweitert. Derzeit laufen mehrere Spätphasenstudien in verschiedenen Krebsindikationen. Unser Ziel ist es, bis Ende 2024 zehn oder mehr potenziell zulassungsrelevante Studien in unserer Pipeline zu haben", so Sahin.

Ab dem Jahr 2025 rechnet das Unternehmen wieder mit einem Anstieg der Umsätze. Vor allem die Markteinführung kombinierter Impfstoffe und fortschrittlicher Krebstherapieprodukte sollen zu diesem Wachstum beitragen.

Die BioNTech Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 100,2USD gehandelt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion

