Der Preis für Uran hat die 100-Dollar-Marke überschritten, nachdem Kazatomprom, der weltgrößte Uranproduzent, vor Lieferengpässen in den nächsten zwei Jahren gewarnt hat. Dies führte zu einer Rallye bei anderen Uranproduzenten. Kazatomprom, das 20 Prozent des weltweiten Uranmarktes kontrolliert, gab an, dass es seine Produktionsziele wahrscheinlich nicht erreichen wird, was die Versorgung gefährdet. Die Aktien von Cameco, Denison Mines und Uranium Energy stiegen stark an, nachdem die US-Regierung angekündigt hatte, die Produktion von "High-Assay Low Enriched Uranium" (HALEU) mit 500 Millionen US-Dollar zu unterstützen. Der Uranpreis liegt derzeit bei 104 US-Dollar pro Pfund, mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Kazatomprom führte die Produktionsprobleme auf Engpässe bei der Schwefelsäure und Verzögerungen beim Bau neuer Lagerstätten zurück. Diese Probleme könnten bis 2025 andauern. Weitere Lieferprobleme, wie der Staatsstreich in Niger und Produktionsprobleme bei Cameco, haben dazu beigetragen, die Uranpreise auf den höchsten Stand seit 15 Jahren zu treiben.