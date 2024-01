In einer neuesten Aktienbewertung nimmt Dan Dolev von Mizuho Securities eine Änderung der Anlageempfehlung für PayPal vor, indem er von einer Kaufempfehlung abrückt und das Kursziel senkt. Der Analyst hat demnach die Bewertung der PayPal-Aktie von "Buy" auf "Neutral" heruntergestuft und das Kursziel von 72 auf 65 US-Dollar reduziert. Das entspricht lediglich einem Kurszuwachs von 6,56 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag.

Laut den neuesten Daten von Mizuho Securities stelle der Marktanteilsverlust von PayPal zugunsten von Apple Pay eine wachsende Herausforderung dar, erklärt Dolev in seiner heute veröffentlichten Analyse. Er äußert ebenfalls Bedenken hinsichtlich eines demografischen Trends, bei dem jüngere Amerikaner zunehmend zu moderneren Zahlungsmethoden wie Apple Pay, Auto-Fill und Buy Now Pay Later übergehen. Obwohl Venmo, eine Tochtergesellschaft von PayPal, lange als Juwel im Bereich der Person-to-Person-Zahlungen in den USA galt, sieht Dolev Schwierigkeiten in der Verbesserung der Monetarisierung und in der steigenden Beliebtheit von Alternativen wie Zelle.