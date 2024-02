Am Donnerstagnachmittag notierte die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt laut CoinMarktetCap mehr als vier Prozent im Plus. Ein Bitcoin kostet derzeit 44.795 Dollar und damit so viel wie seit dem 12. Januar nicht mehr, als der Preis bei über 46.000 US-Dollar lag.

Die Performance des Bitcoin im laufenden Jahr war bisher eher durchwachsen. Ein entscheidender Moment war die Zulassung mehrerer Bitcoin-Spot-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC Mitte Januar, die zunächst eine Welle der Begeisterung auslöste. Doch schon bald folgten Gewinnmitnahmen, die die anfängliche Euphorie dämpften.

Schnell wurde jedoch klar, dass die SEC-Zulassung nur der Anfang war. Nun stehen die neu zugelassenen Bitcoin-Spot-ETFs vor weiteren Herausforderungen. Unternehmen wie LPL Financial Holdings, einer der größten unabhängigen Broker in den USA, prüfen derzeit die neu zugelassenen Anlageprodukte. Dabei geht es insbesondere um die Frage, ob ihre 19.000 unabhängigen Finanzberater diese Produkte ihren Kunden anbieten dürfen. LPL Financial führt derzeit eine sorgfältige Prüfung durch, die voraussichtlich drei Monate dauern wird, berichten verschiedene Medien übereinstimmend.

BTC zu USD wird aktuell mit einem Plus von +4,09 % und einem Kurs von 44.813$ gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

