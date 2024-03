Der ehemalige US-Präsident Donald Trump soll sich in Florida mit Tesla-Chef Elon Musk getroffen haben. Das Treffen fand am Wochenende statt und hatte zum Ziel, Trumps Wiederwahlkampagne finanziell zu unterstützen, berichtet die New York Times. Die Informationen stammen von drei Personen, die über das private Treffen in Palm Beach informiert waren, aber anonym bleiben wollten.

Nach den finanziellen Rückschlägen, die Trump durch Urteile gegen ihn in einem zivilrechtlichen Betrugsfall in New York und in einem separaten Verleumdungsprozess erlitten hat, bemüht er sich um weitere Großspenden für seinen Präsidentschaftswahlkampf. Musk hat zwar noch nicht öffentlich erklärt, ob er Trump finanziell unterstützen wird, doch deutete der milliardenschwere Unternehmer auf Social Media indirekt an, dass er Bidens Wiederwahl im November verhindern wolle.



"Amerika wird untergehen, wenn es versucht, die ganze Welt aufzunehmen", schrieb Musk am Dienstag auf X. Zuvor hatte er gepostet, die Einwanderungspolitik der Biden-Regierung komme einem "Hochverrat" gleich.





Mit einem von Bloomberg auf rund 192 Milliarden US-Dollar geschätzten Nettovermögen verfügt Musk über die Mittel, den finanziellen Vorteil, den Biden und seine Unterstützer im Wahlkampf 2024 gegenüber Trump haben dürften, fast im Alleingang auszugleichen. Musk, der sich lange als politisch unabhängig darstellte, hatte seine Parteispenden in der Vergangenheit relativ gleichmäßig auf Demokraten und Republikaner verteilt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

