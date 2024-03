Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche erneut keine einheitliche Richtung gefunden. Dem Deutschen Aktienindex (Dax) gelang an zwei Tagen im Verlauf zwar der Sprung über die 18.000-Punkte-Marke – am Donnerstag erreichte er bei 18.039 Zählern einen neuen Rekordstand –, jedoch ging es in der Folge beide Male wieder unter diese Marke zurück. Die Stimmung an den Märkten war unverändert von den Erwartungen an die weitere Geldpolitik der großen westlichen Notenbanken geprägt, und hier kamen aus den USA keine positiven Signale. Dort fiel die Steigerung sowohl bei den Verbraucher- als auch bei den Produzentenpreisen höher als prognostiziert aus, was die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed reduzierte. In der Folge geriet die Rally an den US-Aktienbörsen ins Stocken, sodass auch die Impulse von dieser Seite ausblieben.

Wir stellen den Marktkommentar der Südseiten / Börse München, vor.