Der europäische Flugzeugbauer Airbus will die Cybersicherheits-Sparte BDS des angeschlagenen französischen IT-Konzerns Atos doch nicht kaufen. Analystin Chloe Lemarie von Jefferies wertet das Ende der Gespräche über eine Übernahme der Atos-Sparte als leicht positiv für Airbus. Die Transaktion hätte ein politischer Deal werden und zudem negative Auswirkungen auf mögliche Aktienrückkäufe von Airbus haben können. Beflügelt wurden die Airbus-Anteile am Dienstag zudem von einer positiven Studie der kanadischen Bank RBC, die die Einstufung von "Sector Perform" auf "Outperform" erhöhte. Das Kursziel wurde von 145 auf 192 Euro angehoben. Analyst Ken Herbert glaubt, dass Airbus seine Marktanteile noch ausbauen kann. Das Zutrauen der Investoren in die Ziele des Unternehmens wachse.

