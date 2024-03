Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt eine positive Tendenz. Alle Indizes sind im Plus, was auf eine gute Performance des Marktes hindeutet. Der DAX, der bei 18.172,18 Punkten steht, hat eine geringfügige Steigerung von +0,15% erfahren. Dies ist die niedrigste Steigerung unter den betrachteten Indizes. Der MDAX, der bei 26.496,54 Punkten steht, hat eine etwas höhere Steigerung von +0,28% erfahren. Dies ist eine moderate Steigerung im Vergleich zu den anderen Indizes. Der SDAX hat mit +0,66% und einem Stand von 13.979,43 Punkten eine stärkere Steigerung erfahren. Dies ist die dritthöchste Steigerung unter den betrachteten Indizes. Der TecDAX hat mit +0,75% und einem Stand von 3.416,87 Punkten die zweithöchste Steigerung erfahren. Dies zeigt eine starke Performance in diesem Sektor. Der Dow Jones, der bei 39.818,51 Punkten steht, hat eine Steigerung von +0,71% erfahren. Dies ist eine starke Steigerung und liegt nur knapp unter der des TecDAX. Der S&P 500, der bei 5.254,60 Punkten steht, hat eine Steigerung von +0,43% erfahren.Dies ist eine moderate Steigerung und liegt zwischen den Steigerungen des DAX und des MDAX. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Indizes eine positive Entwicklung gezeigt haben, wobei der TecDAX die stärkste Steigerung und der DAX die geringste Steigerung erfahren hat.Die Topwerte im DAX waren Siemens Energy mit einem Anstieg von 6.40%, gefolgt von Heidelberg Materials mit 4.59% und SAP mit 3.77%. Auf der anderen Seite verzeichneten BMW einen Rückgang von -1.60%, gefolgt von Continental mit -1.74% und MTU Aero Engines mit -1.79%.Im MDAX konnten sich Kion Group mit einem Anstieg von 5.89%, Jenoptik mit 5.02% und Nordex mit 4.68% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren CTS Eventim mit -1.88%, Evotec mit -2.15% und United Internet mit -3.57%.Kontron führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 6.60%, gefolgt von HYPOPORT mit 4.39% und thyssenkrupp nucera mit 3.94%. Die Flopwerte waren IONOS Group mit -2.77%, 1&1 mit -4.17% und adesso mit -5.09%.Im TecDAX konnten sich Kontron mit einem Anstieg von 6.60%, Jenoptik mit 5.02% und Nordex mit 4.68% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren Evotec mit -2.15%, United Internet mit -3.57% und 1&1 mit -4.17%.Die Topwerte im Dow Jones waren Goldman Sachs Group mit einem Anstieg von 3.82%, gefolgt von The Home Depot mit 2.96% und Intel mit 2.45%. Die Flopwerte waren Dow mit -0.50%, IBM mit -0.76% und Apple mit -3.47%.Im S&P 500 konnten sich Micron Technology mit einem Anstieg von 16.42%, Super Micro Computer mit 9.92% und Broadcom mit 8.80% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren Cognizant Technology Solutions (A) mit -2.53%, DaVita mit -2.63% und EPAM Systems mit -3.27%.