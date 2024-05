DAX vor dem Test wichtiger Supports: Der deutsche Leitindex wird wohl heute recht schnell das Dreifach-Tief bei 18.635 Punkten anlaufen und einem spürbaren Test unterziehen. Damit geht der prinzipielle Blick erst mal nach unten. Die 18.635 stellen wie gehabt die nächste kurzfristige Unterstützung dar und haben sich bis dato dreimal nahezu punktgenau als standhaft erwiesen. Heute könnte es aber zum nachhaltigen Unterschreiten kommen. Die nächste Widerstandsmarke bei 18.893 aus den beiden Tageshochs vom 15.05.2024 und 16.05.2024 rückt damit erstmal wieder in den Hintergrund. Solange der DAX aber über der Marke von 18.461 Punkten (Mittleres Bollinger-Band und Trendlinie) tendiert, ändert sich vorerst nichts an der übergeordnet aufwärtsgerichteten Struktur des DAX. Fällt er allerdings aus diesem Januar-Aufwärtstrend, dann rücken die 18.141 in den Fokus.