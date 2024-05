Warren Buffett tut es, Tom Russo tut es, Chuck Akre tut es und ich tue es – inzwischen – auch. Ich habe etwas länger gebraucht als die genannten Star-Investoren, um endlich auch den richtigen Dreh rauszubekommen, aber es funktioniert.

Über die letzten 10 Jahre habe ich mein Vermögen, das ganz überwiegend in Aktien investiert ist, mit durchschnittlich 19% pro Jahr steigern können. Das kommt schon nah an Warren Buffetts Erfolge heran, auch wenn der seine gut 20% nicht nur mickrige 10 Jahre lang, sondern über 65 Jahre eingefahren hat. Da habe ich also noch eine lange Reise vor mir, aber eben auch eine interessante.