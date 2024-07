Das Augenmerk der Anleger dürfte auch in dieser Quartalssaison, deren Startschuss offiziell mit den Ergebnissen der US-Großbanken JPMorgan , Wells Fargo und Citigroup am Freitag gefallen ist, vorwiegend auf Halbleiter-Aktien liegen.

Das sind aktuell diejenigen Werte, die am häufigsten gehandelt werden und denen gegenüber inzwischen die größten Vorbehalte bestehen, was ihre Bewertungen angeht. Die Unternehmen stehen also in der Pflicht, die starken Kursgewinne der vergangenen Wochen und Monate mit besonders guten Quartalsergebnissen zu untermauern.

Hierzu haben in dieser Woche am Mittwoch der niederländische Anlagenbauer ASML und am Donnerstag der Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor die Gelegenheit.

... Citigroup-Analyst zuversichtlich, dass das gelingt!

Christopher Danely, ein Analyst der Citigroup – und laut den Angaben des Vergleichsportals TipRanks ein sehr zuverlässiger Experte –, ist zuversichtlich für starke Geschäftsberichte und hat seine Kaufempfehlung für eine ganze Reihe von Chip-Aktien bekräftigt.

"Wir erwarten, dass die Ergebnissaison für das zweite Quartal ein positiver Katalysator für die Halbleiter-Branche wird."

Als positiv für die gegenwärtige Geschäftsentwicklung sieht er die anhaltend hohe KI-Nachfrage, eine Stabilisierung auf dem PC-Markt, sowie die von Daten- und Rechenzentren verursachte Nachfrage.

Ungeachtet der hohen Bewertungen sieht er für den Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor noch weiteres Potenzial. Anleger sollten seiner Einschätzung nach die Nummer 1 der Investmentregeln der Citigroup für Halbleiter-Aktien berücksichtigen: "Kaufe oder verkaufe niemals aufgrund von Bewertungen".

KI-Aktien und andere Favoriten

Seine Favoriten für die Quartalssaison sind aufgrund der Entwicklungen um generative Künstliche Intelligenz Nvidia, Micron, AMD, Broadcom und Marvell. Er hat mit Blick auf die Erholung der iPhone-Verkäufe von Apple und der anziehenden Industriekonjunktur in den USA aber noch vier weitere Werte im Blick.

Innerhalb des Hypes um KI sieht er vor allem AMD gut positioniert. Er sieht nach einer ersten Nachfragewelle durch Unternehmen eine zweite, die von öffentlichen Einrichtungen wie Verwaltungsbehörden und Universitäten verursacht wird. Daher rechnet er mit einer Prognoseanhebung seitens des Nvidia-Jägers. Sein Kursziel hat er auf 210 US-Dollar angehoben, was ein Potenzial von etwa 16 Prozent impliziert.

Den Hersteller von System-on-Chips und Breitbandmodems Qualcomm sieht Danely vor allem aufgrund der Erholung der iPhone-Nachfrage als aussichtsreich. Seinen Berechnungen zufolge entfallen immerhin 17 Prozent aller Halbleiter-Verkäufe auf Chips für die Datenübertragung. Sein Kursziel hat er von 170 auf 200 US-Dollar angepasst, womit er Qualcomm fair bewertet sieht.

Aufgrund der lange schwächelnden Industriekonjunktur war der Einschnitt im vergangenen Jahr insbesondere für die Hersteller von analogen Halbleitern groß. Texas Instruments und NXP Semiconductors hatten mit stark rückläufigen Erlösen bei gleichzeitig hohen Investitionskosten zu kämpfen.

Der Citigroup-Analyst erwartet jedoch, dass viele Industrieunternehmen ihre Vorräte an Halbleitern inzwischen aufgebraucht haben und die Branche in der zweiten Jahreshälfte vor einer Buchungswelle steht. Daher hat er auch hier seine Kursprognosen angepasst. Den fairen Wert für Texas Instruments sieht er nun bei 185 US-Dollar, den für NXP bei 220 US-Dollar.

Damit liegt er jeweils unter den aktuellen Kursniveaus und sieht daher kein weiteres Kurspotenzial mehr. Das verstößt zwar gegen die von ihm selbst formulierte Regel, ist angesichts der rekordhohen Bewertungen für diese beiden Aktien aber verständlich.

Fazit: Bewertungen ignorieren? Keine gute Idee!

Citigroup-Analyst Christopher Danely sieht die Halbleiter-Branche vor einer starken Quartalssaison und hat daher etliche Kaufempfehlungen seiner Favoriten bekräftigt. Mit Blick auf die vielerorts hohen Bewertungsniveaus wiegelt er ab – bleibt damit aber zumindest innerhalb der Sparte für Industriehalbleiter nicht widerspruchsfrei.

Besonders viel Potenzial sieht er für KI-Aktien. Hier muss man als Anleger aktuell aber blind für Bewertungen sein, um sich auf diesen Niveaus noch auf der Long-Seite zu engagieren. Gegen das Halten von Positionen oder einige Gewinnmitnahmen spricht hingegen nichts.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion