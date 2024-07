In diesem zweiwöchigen Zeitraum haben die Magnificent-Seven-Aktien zusammen mehr als 1,7 Billionen US-Dollar von ihrer Marktkapitalisierung eingebüßt. Allein am Mittwoch wurden mehr als 768 Milliarden US-Dollar vernichtet – der größte Tagesrückgang in der Geschichte der Gruppe.

Aktien der "Magnificent Seven", zu denen Tesla, Nvidia, Alphabet, Meta, Microsoft, Apple und Amazon gehören, haben am Mittwoch den stärksten Tagesrückgang seit der Einführung von ChatGPT verzeichnet. Seit ihrem letzten Höchststand am 10. Juli sind die sieben Aktien bis zum Schlusskurs am Mittwoch um mehr als zehn Prozent gefallen und befinden sich damit zum ersten Mal seit Oktober wieder im Korrekturbereich.

Der Ausverkauf wurde durch die jüngsten Gewinne von Tesla und der Google-Mutter Alphabet ausgelöst. Hedgefonds-Manager Dan Niles sieht in der Reaktion des Marktes auf die Quartalsergebnisse von Alphabet einen Beweis dafür, dass die Anleger ungeduldig werden. Die Aktien stürzten am Mittwoch um fünf Prozent ab.

Die Art und Weise, wie der Markt auf Alphabet reagiert habe, zeigt Niles, "dass die Menschen endlich anfangen, die Realität zu begreifen: 'Ja, irgendwann möchten wir für all diese Ausgaben [für künstliche Intelligenz] auch Einnahmen sehen'", so der Gründer und Portfoliomanager von Niles Investment Management am Mittwoch gegenüber CNBC.

"Es gab Anzeichen dafür, dass es länger dauern wird, bis sich die Investitionen in KI auszahlen", sagt auch Kim Caughey Forrest, Gründerin und Chief Investment Officer bei Bokeh Capital Partners, gegenüber MarketWatch. "Für mich ist das der Schlüssel."

Bereits am 11. Juli warnte Niles auf X, dass die Earnings Season große Risiken für Megacap-Tech-Aktien bergen könnte und machte sich insbesondere Sorgen um die Magnificent Seven.

Die Nvidia-Aktie verlor am Mittwoch fast sieben Prozent an Wert. "Meine Annahme vor [Dienstag] war, dass wir eine Verlangsamung der Ausgaben für künstliche Intelligenz sehen werden, aber Nvidia wird für viele Jahre kein rückläufiges sequenzielles Quartal sehen, so wie Cisco während des Tech-Aufbaus viele Jahre lang keine Rückgänge verzeichnete", sagte Niles.

Und weiter: "Jetzt frage ich mich tatsächlich, ob wir irgendwann im nächsten Jahr ein rückläufiges Quartal erleben werden, weil diese großen, massiven Tech-Unternehmen zugeben, dass sie im Moment wahrscheinlich zu viel investieren."

Längerfristig ist Niles jedoch der Meinung, dass die Hausse bei Megacap-Technologiewerten intakt ist. "Ich denke, wir haben noch mehrere Jahre vor uns, bevor wir einen nachhaltigen Höhepunkt erreichen oder wie auch immer man es nennen will", so Niles. "Man muss diese Zeitspanne einfach überstehen, so wie man bei Cisco drei schreckliche Rückgänge überstehen musste, bevor die Aktie um 4.000 Prozent gestiegen ist."

Nvidia wird voraussichtlich am 28. August seine Quartalsergebnisse vorlegen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion