"Neuanfang" für Alibaba: Peking gibt grünes Licht – Aktie springt an!

Alibaba habe die monopolistischen Praktiken eingestellt, die vor mehr als drei Jahren Anlass für eine Untersuchung waren, teilte die chinesische Behörde für Marktregulierung in einer Erklärung mit. Alibaba habe demnach aufgehört, Händlern Exklusivverträge aufzuzwingen, die Dienstleistungen für Kunden verbessert und den Wettbewerb zwischen den Online-Plattformen gefördert hat, so die Behörde weiter.

Tipp aus der Redaktion: Besser als Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der bahnbrechenden Entwicklung in diesem Sektor massiv profitieren können. Hier mehr erfahren!

Die Kartellbehörde leitete ihre Untersuchung von Alibaba im Jahr 2020 als eine der ersten in dieser breiteren Kampagne ein, die schließlich Sektoren wie Ride-Hailing, Online-Bildung und -Handel umfasste. Weniger als ein Jahr später verhängten die Behörden eine Rekordstrafe von 2,8 Milliarden US-Dollar gegen Alibaba, nachdem sie entschieden hatten, dass das Unternehmen seine Marktdominanz missbraucht.

Am Freitag lobte die Kartellbehörde die "effektiven Ergebnisse" der dreijährigen Nachbesserungsarbeiten von Alibaba, die sie bei der Verhängung der Geldstrafe gefordert hatte. Die Regulierungsbehörde fügte hinzu, dass sie Alibaba anleiten, seine Geschäftstätigkeit weiterhin regulieren und bei der Verbesserung der Compliance helfen werde.

"Dies ist ein Neuanfang für Alibaba. In Zukunft werden wir uns weiterhin auf Innovationen konzentrieren, die Einhaltung von Vorschriften einhalten, die Investitionen in Technologie erhöhen, die gesunde Entwicklung der Plattformökonomie fördern und mehr Wert für die Gesellschaft schaffen", sagte das Unternehmen in einer Erklärung.

Die abschreckende Wirkung des jahrelangen Durchgreifens hält an. Unternehmer und Investoren sind verschreckt durch die Intensität der Regulierungskampagne. Sektoren wie die Chipherstellung und künstliche Intelligenz bekommen mehr Zulauf, da diese den Prioritäten Pekings entsprechen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,37 % und einem Kurs von 76,40EUR auf Tradegate (30. August 2024, 11:51 Uhr) gehandelt.