Dow-Mitglied mit höchster Dividendenrendite erhöht Ausschüttung weiter

Der US-Telekomriese Verizon Communications hat in der Nacht zum Donnerstag seine Dividende erhöht, was die Aktie für einkommensorientierte Anleger noch attraktiver macht. Dadurch steigt die ohnehin schon beeindruckende Dividendenrendite des Unternehmens noch weiter.

Verizon hat die Dividende in ähnlichem Umfang wie im Vorjahr angehoben, was einer Erhöhung um 1,25 Cent pro Quartal auf 67,75 Cent je Aktie entspricht. Die Jahresdividende steigt dadurch von 2,65 US-Dollar pro Aktie um 5 Cent auf 2,71 US-Dollar pro Jahr.

Der Aktienkurs von Verizon hat in diesem Jahr 6,7 Prozent gewonnen, auch wenn es am Mittwoch um 3,4 Prozent abwärts ging. Analyst Simon Flannery von Morgan Stanley geht davon aus, dass die Titel weiter zulegen werden und stuft die Aktie mit "Übergewichten" ein. Sein Kursziel von 46 US-Dollar entspricht einem Zugewinn von knapp 11 Prozent.

Darüber hinaus könnte Verizon in den kommenden Jahren Aktienrückkäufe in Betracht ziehen, sobald die Schuldenquote sinkt, erwartet Flannery. Er geht davon aus, dass das Unternehmen Ende 2025 oder Anfang 2026 damit beginnen könnte.

Auch unter den 500 Mitgliedern im marktbreiten S&P-Index steht der Mobilfunkkonzern auf dem Treppchen und nimmt den dritten Rang ein. Eine noch höhere Rendite bieten nur die Drogeriekette Walgreens Boots Alliance und der Tabakkonzern Altria. Wobei die Rendite von Walgreens vor allem der katastrophalen Kursentwicklung des Konzerns geschuldet ist.

"Verbesserte Trends im Konsumgeschäft für drahtlose Kommunikation in der zweiten Jahreshälfte sollten den Aktienkurs von Verizon stützen", schrieb Flannery. Diese Entwicklung könnte dazu beitragen, das Vertrauen der Anleger in die Aktie weiter zu stärken, erwartet er.

Während der Konkurrent AT&T mit einer Rendite von 5,4 Prozent ebenfalls im oberen Bereich des S&P 500 liegt, könnte Verizon dank der Dividendenerhöhung und positiver Geschäftsentwicklungen im zweiten Halbjahr seinen Vorsprung als bevorzugter Titel für Dividendenanleger weiter ausbauen.

Die Telekom-Tochter T-Mobile US, der drittgrößte Wettbewerber auf dem US-Telekommunikationsmarkt, will ihre Pläne zur Kapitalallokation bei einem Investorenmeeting am 18. September aktualisieren. T-Mobile, das erst letztes Jahr eine Dividende eingeführt hat, bietet derzeit eine Rendite von 1,3 Prozent und strebt ein jährliches Dividendenwachstum von 10 Prozent an.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion