Wall Street: Wer gewinnt den Kampf um die Zinsen? Marktgeflüster Teil 1

Am Freitag jubelte die Wall Street über die (vermeintlich) besseren US-Arbeitsmarktdaten - aber die starken Zahlen bremsen eben auch die Erwartung schnell fallender Zinsen, daher steigen die Kapitalmarkt-Zinsen immer weiter (10-jährige US-Anleihe über 4%). Nun ist sogar fraglich, ob die Fed bei der nächsten Sitzung am 07.November überhaupt die Zinsen wieder senkt - und das ist ein echter game changer im Vergleich zu den Vorwochen (als eine 0,5% Senkung noch als wahrscheinlich galt). Nun tobt der Kampf an der Wall Street, was besser für die Aktienmärkte ist: die geringere Wahrscheinlichkeit einer Rezession - oder die schwindende Aussicht auf schnell fallende Zinsen. Daher werden die Inflations-Daten am Donnerstag und Freitag besonders wichtig - und die weitere Entwicklung beim Ölpreis..

