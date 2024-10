Aleph erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Localpayment und zielt auf den 1,4 Billionen USD schweren Markt für digitalen Zahlungsverkehr

MIAMI, 9. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Aleph, ein führendes Ökosystem globaler Digitalexperten und technologiegetriebener Lösungen, das das Wachstum des globalen digitalen Marketings ermöglicht, gab heute die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Localpayment bekannt, einem schnell wachsenden Payment Service Provider (PSP) in Lateinamerika, der die digitale Landschaft durch die Kombination erstklassiger digitaler Werbelösungen mit nahtlosen lokalen Zahlungsmöglichkeiten umgestaltet und so einen natürlichen Netzwerkeffekt schafft. Aleph wird in der Lage sein, seine exklusiven Beziehungen zu erstklassigen digitalen Plattformen wie Amazon, Google, Snapchat, Spotify, TikTok, Uber und X sowie zu mehr als 26.000 Werbetreibenden, Digital Native Companies und Online-Händlern zu nutzen, um seine Zahlungslösung schnell auszubauen.

Mit dieser Übernahme wird Aleph sein Angebot und seine Fähigkeiten weiter ausbauen. Aleph ist bereits ein wichtiger Umsatzträger für große digitale Werbeplattformen in mehr als 130 aufstrebenden und wachstumsstarken Märkten und wird über Localpayment nun in der Lage sein, Zahlungen in Milliardenhöhe für seine Kunden zu verarbeiten. Aleph ist jetzt der einzige Akteur sowohl im digitalen Werbe- als auch im Fintech-Ökosystem, wobei letzteres in LATAM bis 2028 auf 1,4 Billionen USD anwachsen soll1.

Localpayment, jetzt umbenannt in Localpayment by Aleph, wurde 2018 gegründet und bietet die Integration über eine einzige API in 17 Ländern Lateinamerikas an, die Ein- und Auszahlungen mit über 640 lokalen Zahlungsmethoden unterstützt, darunter Kredit- und Debitkarten, Banküberweisungen, Sofort- und QR-Code-Zahlungen, digitale Geldbörsen und lokale alternative Zahlungsmethoden (APMs) wie PIX in Brasilien und Oxxo in Mexiko. Durch die Zusammenarbeit mit Branchenführern wie PayPal (NASDAQ: PYPL) und Payoneer (NASDAQ: PAYO) hält sich Localpayment by Aleph an die höchsten Standards von KYC (Know Your Customer) und Compliance-Protokollen.