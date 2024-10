Gold kratzt am Allzeithoch, Yellen versteckt US-Schulden!

Gold kratzte heute gegenüber dem Dollar am bisherigen Allzeithoch (Gold in Euro hat heute ein neues Allzeithoch erreicht) - während US-Finanzminsterin Janet Yellen die Neuverschuldung der USA versteckt: ohne Nennung von Gründen ist die immer am 8-Werktag eines Monats anstehende Publikation der hinzugekommenen US-Schulden nicht erfolgt (hätte also am 10.Oktober erfolgen müssen). Will Janet Yellen etwas verbergen? Soll vielleicht den zuletzt stark gestiegenen Kapitalmarkt-Zinsen (die der einzige verbliebene Gegenspieler der Schulden-Orgie sind) mit dem Verschweigen der Realität nicht noch neuer Auftrieb gegeben werden? Denn steigende Kapitalmarkt-Zinsen machen Geld teurer, und das spüren die US-Konsumenten sehr schnell und verderben die Laune (wie heute veröffentlichte Daten zu den US-Hypothekenanträgen zeigen). Versucht Yellen damit, den US-Demokraten irgendwie zum Wahlsieg zu verhelfen? Ob Harris oder Trump: die Verschuldung wird weiter explodieren - und das ist neuer Triebstoff für die Rally von Gold..

Hinweise aus Video:

