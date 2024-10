MicroStrategy: Eine neue Woche, eine neue Wahnsinnsfahrt!

Noch immer arbeitet der Bitcoin an einem nachhaltigen Sprung über den vielbeachteten Widerstand bei 68.000 US-Dollar. Hier liegt die Oberkante des seit März anhaltenden Abwärtstrends. Ein Sprung über diese Marke würde zur bullishen Auflösung der übergeordneten Flaggenformation und damit mutmaßlich einer neuen Rallye-Bewegung führen .

Hohes Privatanlegerinteresse

Zum Wochenauftakt standen die Käufer offenbar schon in den Startlöchern, denn selbst ohne große Kursbewegungen bei Bitcoin oder Meldungen aus dem Unternehmen verteuert sich die Aktie an der Technologiebörse Nasdaq um rund 5,5 Prozent.

Ursächlich für den Kursanstieg dürfte vor allem das Interesse von Kleinanlegern sein. MicroStrategy ist in Anlegerforen, auf Social-Investing-Plattformen wie StockTwits und im berüchtigten Subreddit r/wallstreetbets einer der am Wochenende am stärksten diskutierten Werte gewesen.

Quartalszahlen am Mittwochabend

Diese Aufmerksamkeit dürfte auch daher kommen, dass das Unternehmen am Mittwochabend gemeinsam mit Konzernen wie Meta Platforms und Microsoft seinen Geschäftsbericht präsentieren wird.

Während das operative Geschäft mit einem erwarteten Umsatz in Höhe von 121,5 Millionen US-Dollar und einem Ertrag von -0,02 US-Dollar pro Aktie vernachlässigbar ist, interessieren sich Investoren brennend für den aktuellen Bestand an Bitcoin sowie die in den vergangenen Wochen und Monaten getätigten Transaktionen des Unternehmens.

MicroStrategey setzt Shortseller unter Druck

Zum fortgesetzten Kursanstieg dürfte außerdem die hohe Leerverkaufsquote beitragen, die rund ein Sechstel aller ausstehenden Anteile beträgt. Nach dem explosiven Kursanstieg der vergangenen Wochen stehen diese unter einem immer größer werdenden Druck, ihre Short-Positionen zu schließen.

Des Weiteren dürfte zu den Kursgewinnen beitragen, dass die Chancen von Donald Trump auf den Wahlsieg am 05. November erneut gestiegen sind – zumindest, wenn es nach Wettplattformen und Datenaggregatoren wie 538 und RealClearPolitics geht.

Der Ex-Präsident hat sich wiederholt für eine geringere Regulierung sowie den Aufbau einer strategischen Reserve von Bitcoin und anderen Kryptowährungen ausgesprochen und gilt derzeit als Hoffnungsträger der Branche.

Fazit: MicroStrategy Teil einer neuen Meme-Aktien-Rallye?

Mit Blick auf andere Werte, die am Montag gefragt sind und überdurchschnittlich stark steigen, spricht jedoch vieles für eine Kombination aus großem Privatanlegerinteresse und Leerverkäufer, die ihre Positionen schließen.

Denn auch andere als Meme-Aktien bekannte Basiswerte legen zur Stunde stark zu. Die Aktie von Trump Media verteuert sich um rund 20 Prozent, für den des Betrugs überführten Herstellers von Brennstoffzellen-LKWs Nikola geht es um 17 Prozent bergauf.

Mit GameStop ist außerdem die Mutter aller Meme-Aktien gefragt. Die Aktie verteuert sich um rund 7 Prozent. All diese Werte haben einerseits ein großes Privatanlegerinteresse und häufig impulsartige Optionskäufe sowie eine überdurchschnittlich hohe Leerverkaufsquote gemein.

Solche Kursanstiege sind in aller Regel nicht nachhaltig, deshalb sind Anleger gut beraten, sich von diesen Aktien fernzuhalten. Wer jedoch meint, dem Markt hier ein Schnippchen schlagen zu können, sollte das nur mit kleinem Geld tun.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion