Stärkere Marktpräsenz in den Nordics als End-2-End-Provider für Microsoft-Technologie (FOTO)

München/Kopenhagen (ots) - Dänische Digitalberatung VENZO wird Teil von valanticDie Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaft valantic (http://www.valantic.com/ ) verstärkt ihre Präsenz in den Nordics: Durch denZusammenschluss mit der erfolgreichen dänischen Digitalberatung VENZO bautvalantic seine Kompetenzen als Managementberatung ebenso aus wie sein Portfolioals End-to-End-Lösungsanbieter für Microsoft-Technologien. VENZO begleitet seineKunden ganzheitlich bei digitalen Transformationsprojekten, insbesondere in denThemenfeldern Automatisierung, KI, Security, Infrastruktur und ChangeManagement. Im August 2023 war bereits die Digitalberatung Inspari Teil vonvalantic geworden. Mit dem jüngsten Zusammenschluss mit VENZO verfolgt dasUnternehmen seine Wachstumsstrategie in Dänemark und den Nordics sowie imBereich Microsoft nun konsequent weiter.Die Digital Consulting-, Solutions und Software-Gesellschaft valantic setztihren internationalen Wachstumskurs fort: Mit der dänischen DigitalberatungVENZO stoßen rund 200 neue Kolleginnen und Kollegen zu valantic, die umfassendeExpertise für Microsoft-Technologien einbringen. Zugleich stärkt valantic seineMarktposition in Dänemark und setzt mit dem Zusammenschluss eine strategischeWegmarke bei der Expansion in den Nordics - einer Region, die bei derDigitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft zu den Vorreitern in Europazählt.VENZO wurde 2007 von Dennis Meldhedegaard-Nielsen gegründet. Von seinenStandorten in Kopenhagen und Aarhus aus hat die Digitalberatung eineindrucksvolles Kundenportfolio aufgebaut, das globale Marken wie beispielsweiseISS, Siemens Gamesa, Novo Nordisk und Hafnia umfasst. Über besondere Expertiseverfügt VENZO in einer Reihe zentraler Wachstumsbranchen von valantic wiePharma, Transportation, Utilities oder im Public Sector.KI, Security, Cloud: die Zukunftsthemen der Digitalisierung im BlickSeit seiner Gründung hat VENZO sein Leistungsspektrum kontinuierlich erweitertund zählt heute mit seinem Consulting- und Lösungsportfolio zu den führendenDigitalisierungsanbietern Dänemarks. Im Mittelpunkt stehen dabeiMicrosoft-Lösungen, mit denen VENZO seinen Kunden insbesondere in denThemenfeldern IT-Sicherheit, KI, Automatisierung, Produktivitätstools undCloud-Infrastruktur deutliche Wettbewerbsvorteile verschafft.Seit 2008 ist VENZO Microsoft-Partner und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet:In den Jahren 2017 und 2020 als Microsoft Partner des Jahres in Dänemark, sowiein den Jahren 2021, 2022 und 2023 als Microsoft Security Partner des Jahres.