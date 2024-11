"Potenzial unterschätzt": Darum ist Rheinmetall für diesen Analysten ein Kauf!

Die Aktie des Rüstungskonzerns hat sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren seit Beginn des Ukraine-Krieges versechsfacht. Zuletzt hatte die Rallye nochmals kräftig an Schwung gewonnen. Allein im letzten Monat legten die Rheimetall-Papiere über 20 Prozent zu.

Die Deutsche Bank zeigt sich optimistisch für den Rüstungsriesen Rheinmetall: Analyst Christoph Laskawi hebt das Kursziel von 680 auf auf 700 Euro an und stuft die Aktie von Halten auf Kaufen hoch.

Als Haupttreiber für den Kurs sieht die Deutsche Bank die stärkere Auftragslage im Bereich Fahrzeugsysteme sowie internationale Wachstumsperspektiven ab 2027. Das neue Kursziel lässt nochmals 16 Prozent Luft nach oben und reflektiert höhere Umsatzerwartungen der Analysten sowie ein beschleunigtes Auftragsmanagement in Schlüsselsparten.

"Wir haben das Umsatzwachstumspotenzial, das Rheinmetall auf der CMD diese Woche in Aussicht gestellt hat, zu konservativ eingeschätzt", schreibt Analyst Christoph Laskawi am Donnerstag. "Während wir 16 bis 17 Milliarden Euro erwartet hatten, strebt das Unternehmen bis 2027 eine Verdoppelung auf etwa 20 Milliarden Euro an."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 603,4EUR auf Tradegate (21. November 2024, 11:06 Uhr) gehandelt.





