Nasdaq 100: Palantir hofft, MicroStrategy zittert, Super Micro droht Rauswurf!

Palantir führt die Liste potenzieller Neuaufnahmen in den 26 Billionen US-Dollar schweren Nasdaq 100 Index an, der am 13. Dezember neu zusammengestellt wird. Die Entscheidung könnte erhebliche Marktbewegungen auslösen, da Index- und ETF-Manager gezwungen wären, Aktien der neuen Mitglieder zu kaufen.

MicroStrategy: Bitcoin-Hunger als Vorteil oder Hindernis?

Michael Saylors MicroStrategy erfüllt alle Kriterien für die Aufnahme in den Nasdaq 100. Marktbeobachter halten es jedoch für möglich, dass das Unternehmen bei der Neuordnung des Index am Freitag aus einem einfachen Grund übergangen wird: MicroStrategy hat sich zu einer hoch verschuldeten Wette auf Bitcoin entwickelt, die an ein kleines Softwareunternehmen gekoppelt ist, das nach Meinung vieler nicht zu den 100 wichtigsten Aktien an der Nasdaq gehören sollte.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens von 98 Milliarden US-Dollar basiert zwar größtenteils auf seiner Bitcoin-Kauf- und -Haltestrategie, der massive Marktwert könnte trotzdem ein Faktor dafür sein, dass die Aktie in den Nasdaq 100 aufgenommen wird.

Laut Lance Vitanza, Analyst bei TD Cowen, könnte die Nasdaq die geringe Größe des operativen Geschäfts von MicroStrategy aber auch als Grund dafür anführen, das Unternehmen nicht in den Index aufzunehmen – es bleibt also spannend!

Wer muss gehen?

Auf der Streichungsliste stehen Unternehmen wie Moderna, Super Micro Computer und Biogen, deren Marktwerte zwischen 16,6 und 23,8 Milliarden US-Dollar liegen. Super Micro steht besonders unter Druck, da das Unternehmen mit verzögerten Finanzberichten kämpft und erst kürzlich eine Fristverlängerung bis Februar erhielt, um ein Delisting der Nasdaq zu vermeiden. Super Micro ist eines der Nasdaq-100-Unternehmen mit dem niedrigsten Marktwert, basierend auf den Daten vom 29. November, und somit von einer Streichung bedroht.

Der Index dient als Grundlage für ETFs wie den Invesco QQQ Trust, einen der weltweit größten börsengehandelten Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 292 Milliarden US-Dollar. Eine Aufnahme in den Index könnte massive Zuflüsse von passiven Fonds auslösen und den Kurs der betreffenden Aktien stark steigen lassen. Mark Palmer von Benchmark betont: "Eine Aufnahme schafft Potenzial für sehr große passive Zuflüsse."

Unternehmen können auch während des Jahres und außerhalb der Neugliederung in den Nasdaq 100 aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen werden. AppLovin beispielsweise wurde Mitte November in den Index aufgenommen und ersetzte Dollar Tree. Zu diesem Zeitpunkt war AppLovin das größte Nasdaq-Unternehmen, das nicht im Nasdaq 100 vertreten war.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion