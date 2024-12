Zinssenkung der Fed: Was bedeutet das für die US-Wirtschaft und Inflation?

Eine Umfrage von CNBC zeigt, dass 93 Prozent der Experten mit einer Zinssenkung rechnen, jedoch nur 63 Prozent diese Entscheidung als gerechtfertigt erachten. Die Fed steht vor der Herausforderung, die Inflation im Griff zu behalten, während sie gleichzeitig die wirtschaftliche Stabilität nicht gefährden möchte. Der Preisindex für persönliche Konsumausgaben, ein wichtiger Inflationsindikator der Fed, wird voraussichtlich einen Anstieg auf 2,5 Prozent im November zeigen, was die Bedenken hinsichtlich einer anhaltend hohen Inflation verstärkt.

Am Mittwoch wird die Federal Reserve (Fed) über den US-amerikanischen Leitzins entscheiden, wobei der Markt eine leichte Senkung um 25 Basispunkte auf einen Korridor von 4,25 bis 4,5 Prozent erwartet. Diese Prognose basiert auf stabilen Wirtschaftsdaten: Die US-Wirtschaft wächst um etwa 3 Prozent, der Arbeitsmarkt zeigt sich robust, und die Inflation bleibt hartnäckig über dem angestrebten Ziel von 2 Prozent. Trotz eines Rückgangs der Inflationsrate seit ihrem Höchststand im Jahr 2022, wird für 2024 eine Inflationsrate zwischen 2,5 und 3 Prozent prognostiziert.

Sollte die Fed die Zinssenkung um 25 Basispunkte umsetzen, wäre dies die dritte Senkung in Folge und würde einen Rückgang des Leitzinses um insgesamt einen Prozentpunkt seit September bedeuten. Fed-Chef Jerome Powell hat betont, dass die Notenbank in Anbetracht der starken Wirtschaft vorsichtiger agieren kann. Analysten von Goldman Sachs erwarten, dass die Fed das Tempo der Zinssenkungen verlangsamen wird, während Apollo Global Management sogar eine mögliche Zinserhöhung im Jahr 2025 in Betracht zieht, da die Inflationserwartungen steigen.

Das sogenannte Dot Plot-Verfahren, das die Einschätzungen der FOMC-Mitglieder zur zukünftigen Zinspolitik visualisiert, könnte eine Revision der Zinssenkungen für 2025 anzeigen. Anstelle von vier Zinssenkungen könnten nur zwei oder drei realistisch sein, was die Unsicherheit über die zukünftige Inflationsentwicklung widerspiegelt.

In den Märkten reagierte der Euro auf die Zinssenkung der Fed und fiel auf 1,0386 US-Dollar. Währenddessen zeigen die wirtschaftlichen Indikatoren in der Eurozone gemischte Signale, wobei der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor einen leichten Anstieg verzeichnete, während die Industrieproduktion schwach bleibt. Die kommenden geldpolitischen Entscheidungen der Fed und der Europäischen Zentralbank werden mit Spannung erwartet, da sie entscheidend für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung sein könnten.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 1,039USD auf Forex (19. Dezember 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.