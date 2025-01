DAX fliegt zum neuen Rekordhoch

Dies geschah trotz schwacher Konjunkturdaten und anhaltender Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft. Deutschland sieht sich weiterhin mit Problemen konfrontiert: Das Ende der günstigen Gaslieferungen aus Russland, eine stagnierende Wirtschaft in China – dem wichtigsten Exportmarkt – und eine schwächelnde Binnennachfrage belasten das wirtschaftliche Umfeld. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel im vergangenen Monat auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020.

Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets, kommentierte:

Angst und Zurückhaltung sieht anders aus.

Dennoch bleibe unklar, wie Trump seine Handelsstrategie umsetzen wird. Er bezeichnet sich selbst als "Mann der Zölle" und plant, mit Strafzöllen sowohl Gegner als auch Verbündete für aus seiner Sicht unfaire Handelspraktiken zu sanktionieren. Ziel sei es, ein wirksames Druckmittel in Verhandlungen zu schaffen und zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Hoffnung überwiegt

Die Märkte scheinen jedoch optimistisch. "Die Hoffnung setzt sich durch, dass es vor allem mit China zu einer besseren Zusammenarbeit kommen könnte", so Oldenburger. In Kombination mit möglichen Zinssenkungen der US-Notenbank Fed wäre dies ein positives Szenario für die Aktienmärkte. Dies erkläre die laufende Rally sowohl im DAX als auch in den US-Indizes.

Wahljahr mit Potenzial

Die bevorstehende Bundestagswahl am 23. Februar sorgt für weitere Spekulationen. Eine neue Regierung unter der CDU/CSU, angeführt von Friedrich Merz, könnte laut Strategen von Citi Deregulierungen, flexiblere Arbeitsmärkte und niedrigere Unternehmenssteuern einführen. Diese Aussichten treiben die Anlegerstimmung.

Defensive Titel gefragt

Andreas Lipkow, Finanzmarktexperte, betonte:

Die Marktteilnehmer positionieren sich offensiver für das noch junge Handelsjahr 2025.

Besonders Aktien defensiver Branchen wie Siemens Energy, RWE und E.ON standen im Fokus. Auch Titel von Fresenius, Bayer und Siemens Healthineers waren stark nachgefragt.

Mit einem vielversprechenden Start ins Jahr zeigt der DAX seine Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen Unsicherheiten und bleibt für Anleger eine interessante Option.

Gewinner im Megamarkt: Hier gibt es 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion