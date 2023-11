Dow Jones unaufhaltsam. Der US-amerikanische Dow Jones hat nun die 19.000 Punkte erreicht. Historisch für jeden Händler. Warren Buffet hat in einem Interview nach dem Sieg Trumps klar verlauten lassen, die Börsen würden unabhängig vom politischem Geschehen auf lange Sicht steigen. Denn alleine die Investition in Unternehmen würde die Portfolios der Händler und Investoren stabil halten können. Dieser Paradigmenwechsel weg von Edelmetallen und sonstigen Rohstoffen ist wohl bezeichnend für die übergeordnete Situation.Man scheint wieder allmählig Vertrauen in die Wirtschaft und ihre Leistungsträger zu finden. Gleichzeitig traut man auch der FED möglicherweise eine tatsächliche Anhebung der Zinsen. Sämtliche Argumente scheinen also für einen bullischen USD zu sprechen.Gleichzeitig führen diese Vorzeichen im Moment auch zu einem Anstieg am Aktienmarkt. Dennoch: eine Korrektur vor allem im S&P500 sowie im Dow Jones könnte aktuell nicht schaden, um wieder etwas Normalität in den Markt zu bringen.Denn es sieht so aus, als würde der Aufwärtstmove nur durch Hysterie getrieben. Zwar positive Übertreibung. Aber immerhin Übertreibung. Und dies ist in keine von beiden Richtungen gut. Am wichtigsten ist bisher, dass wir nun nach monatelangem Warten einen Ausbruch bekommen haben und uns nun an jenem orientieren können. Erwarten sollte man aber trotzdem keine großen Wunder mehr - sondern eher vernünftig auf eine Korrektur warten.Constantin Guldan