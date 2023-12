Marktanalyse Die Luft ist vor Weihnachten raus.

Dax und Dow schließen unverändert den Donnerstag und beginnen den Freitag von Heilig Abend nahezu unverändert. Was sagt uns das? Nun, wir hatten ja bereits in den vorangegangenen Analysen angesprochen, dass die Tage vor Weihnachten gewohnt ruhig sind und bleiben werden, da viele Händler bereits in den Urlaub gegangen sind. ABER: Da die Kurse nach wie vor ihre hohen Preise haben, bedeutet das für uns, dass die Händler über die Feiertage keine Gewinne vom Tisch genommen haben.



Ergo glauben sie trotz der ganzen Rekorde der letzten Wochen an einen weiteren Anstieg der Märkte . Ist das realistisch? Nach Verhalten und Aussage der einflussreichen Anleger definitiv. Dass man dem nicht immer blind vertrauen sollte, ist uns denke ich allen bewusst. Aber ihre Taten sprechen Bände. Denn gewohntermaßen werden vor einer längeren "Nichthandelsperiode" die Depots in Sicherheit gebracht.



Wie aber bereits gestern angesprochen scheinen die Trader auf die Stabilität und Krisenfestigkeit der Märkte zu setzen. Ob das eine gute Idee ist, wird sich herausstellen. Bisher liegen sie richtig. Alles in allem kann man wohl bis zum 26.12. nicht wirklich viel erwarten. In der Woche bis zum Jahreswechsel könnte sich traditionell nochmal einiges bewegen.





Constantin Guldan