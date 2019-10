Braucht man jetzt noch Gold?

Gold notierte in den vergangenen Wochen stets in Sichtweite der Marke von 1.500 US-Dollar je Feinunze. Vor allem spekulativ eingestellte institutionelle Investoren bauen aktuell weiter ihre Positionen aus. Rohstoffexperte Eugen Weinberg schätzt in der aktuellen Sendung ein, ob sich auch Privatanleger weiter Gold ins Depot legen sollten.