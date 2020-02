Dem Corona Virus zum trotz hat sich der Preis klar stabilisiert. Wie schon in den letzten Artikeln zum Ölpreis erwähnt halte ich sämtliche Aussagen der Virus lässt die Kurse steigen oder fallen für absoluten Bullshit vom feinsten. Für den Ölpreis ist der Corona Virus so beeinflussend wie der Reissack der in China umfällt.