Cartier Resources: Neue Ressourcenschätzung in Arbeit!

In der Minenindustrie kommt es derzeit zu größeren Verzögerungen. Cartier Resources setzt die Arbeiten an seiner Ressourcenschätzung hingegen fort. Lediglich die Exploration wird auf dem Chimo Mine-Projekt vorerst eingestellt.

Dass Cartier Resources (0,10 CAD | 0,05 Euro; CA1467721082) derzeit die Drilling-Arbeiten auf seinem Chimo Mine-Projekt eingestellt hat, ist eine Folge der Verfügungen der Regierung in der kanadischen Provinz Quebec. Auch dort will man die Gefahr einer möglichen, weiteren Ausbreitung des Corona-Virus gering halten. Am Geld jedenfalls liegt es nicht. In einer Mitteilung an die Aktionäre betont das Management um CEO Philippe Cloutier, dass man derzeit finanziell gut aufgestellt ist. Der Kassenbestand beträgt 6,2 Mio. CAD. Damit sollte man auch komfortabel durch die Corona-Krise kommen, die derzeit auch die Finanzierungsmärkte austrocknet. Für viele Rohstoff-Explorer, die eine Finanzierung in diesen Wochen und Monaten planten, sieht es dagegen düster aus.

Auch hier gilt: Home Office!

Bei Cartier gehen trotz des Explorations-Stopps die strategisch wichtigen Arbeiten weiter, vorwiegend im Home Office. Im Fokus steht die in Arbeit befindliche neue Ressourcenschätzung. Die bezieht sich auf die Bohrergebnisse in den Zonen „North Gold Corridor“ und „South Gold Corridor“. Die 2019 vorgelegte Schätung bezog sich dagegen auf den zentralen Gold-Korridor und kam auf 878.530 Unzen Gold, wovon mehr als die Hälfte in die höhere Kategorie „indicated“ eingestuft wurde. Mit den nächsten Schätzungen will Cloutier deutlich über die Marke von 1 Mio. Unzen kommen. Spätestens dann dürften auch übernahmewillige Goldproduzenten wie Großaktionär Agnico Eagle (hält 17%) ein stärkeres Interesse an Cartier zeigen. Denn der große Vorteil der Chimo-Mine ist: da ein Teil der Infrastruktur wie Schächte und Stollen vorhanden sind, kann das Projekt relativ zügig und kostengünstig in Produktion gebracht werden.

Aktieninfo Cartier Resources

ISIN: CA1467721082

Börsenkürzel (TSX-V): ECR

Aktienkurs: 0,10 CAD | 0,05 Euro

Börsenwert: 19,1 Mio. CAD

Anzahl Stücke: 191,3 Mio.

Optionen: 13,1 Mio.

Aktienzahl voll verwässert: 204,3 Mio.

Top-Anteilseigner: Agnico Eagle (17%); JP Morgan UK (7,3%), Quebec Institutions (11,5%), Management (3%)