Viele Dax-Konzerne mussten ihre Hauptversammlungen in diesem Jahr verschieben und stehen den Aktionären nur virtuell Rede und Antwort. Ende August sind auch Fresenius und Fresenius Medical Care an der Reihe. Was bei der Terminankündigung auffällt: Die angekündigte Dividende soll trotz Corona fließen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie ein Blick auf 160 Unternehmen aus DAX, MDax und SDax zeigt.

Etwas mehr als 40 Milliarden Euro sollen dieses Jahr an Aktionäre per Dividenden ausgeschüttet werden. Das ist deutlich weniger als in den Jahren zuvor, doch die Zahl habe ohnehin nur eine begrenzte Aussagekraft, wie Christian Röhl, Investor, DividendenAdel-Blogger und Autor der Dividendenstudie, gegenüber wallstreet:online erklärt. „Die Gesamtsumme der Dividenden ist völlig egal. Interessant ist dagegen der Blick auf die Anhebungen und Ausfälle. Und hier sehen wir deutlichere Rückgänge als während der Finanzkrise.“