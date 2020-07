SAP kann auch Corona nichts anhaben. Europas größter Softwarehersteller konnte im zweiten Quartal das Ergebnis vor Zinsen und Steuern gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8% steigern. Von diesem positiven Ergebnis zeigten sich die Walldorfer selbst überrascht. So sieht sich das Unternehmen für die kommenden Quartale gut positioniert. Für die Aktie verfolgen wir derzeit nur ein Szenario.

Primärszenario

Hier sind wir auf der Spielwiese der Bullen gelandet. Die Aktie hat einen soliden Anlauf vom sauber hinterlegten Tief im März genommen und ist, wie von uns erwartet, nun durchgestartet. In der aktuellen untergeordneten Formation dürfte der Titel zunächst die €145 anlaufen. Allerdings bleibt dann auf dieser Stufe nicht mehr viel Platz nach oben. Danach bietet eine anstehende Zwischenkorrektur Zeit für eine Verschnaufpause. Die Unterstützung von €127.78 dürfte aber nicht getestet werden und genügend Halt bieten. Danach können die Bullen den Titel mit neuem Elan höchstwahrscheinlich auf über die €150 treiben. Wenn diese Formation abgearbeitet sein wird, werden wir uns den möglichen weiteren Verlauf genau anschauen.

FAZIT

SAP ist und bleibt unter dem Strich einer der stärksten Titel im DAX30. Die Aktie entfaltete mitunter kräftige Aufwärtsimpulse auf dem Weg nach oben und konnte so manchen Widerstand im Handstreich nehmen. Die nächste Barriere ist in der Region von €142.26 auszumachen und auch diese sollte kein ernsthaftes Hindernis darstellen. Danach stehen die Zeichen aber auf Zwischenkorrektur, in deren Verlauf die Aktie nochmals markant nach Süden abdreht. Die Unterstützung bei €127.78 macht aber einen soliden Eindruck. In der Folge sollte ein erneuter Anstieg auf Kurse jenseits der €150 anstehen. SAP bleibt eine Ausnahmeerscheinung im DAX30, und wir werden weiterhin genau analysieren, wie es nach Abarbeiten der aktuellen Formation weitergeht.

