Maritime Resources (0,19 CAD, CA57035U1021) hatte vor wenigen Tagen eine Privatplatzierung in Höhe von 6 Mio. CAD angekündigt. Offenbar scheint das Interesse an der Aktie aber deutlich größer zu sein. Wie das kanadische Unternehmen nun mitteilte, wird der mit Sprott Capital Partners vereinbarte Bought Deal nun auf 8,7 Mio. Dollar aufgestockt. Dabei werden insgesamt 43,4 Mio. Aktien zum Preis von 0,15 CAD sowie weitere, steuerbegünstigte Flow Through-Aktien ausgegeben. Das Besondere an einem Bought Deal ist, dass der Partner, also Sprott, den Betrag zusichert und die Aktien selbst bei Investoren platziert. Dies spricht dafür, dass das Anlegerinteresse an Maritime derzeit groß ist. Das Unternehmen rechnet mit einem Abschluss der Transaktion rund um den 20. August.

Aktie über Ausgabepreis

Die Aktie von Maritime Resources hält sich auch Tage nach Ankündigung der Platzierung deutlich über dem Ausgabepreis. Dies wird am Markt als gutes Zeichen gewertet, dass die bestehenden Aktionäre die Maßnahme unterstützen. Maritime entwickelt das Hammerdonw-Goldprojekt in Kanada. Dabei handelt es sich um eine ehemalige Goldmine, die wieder in Betrieb genommen werden soll. Wir hatten ausführlich über dieses Vorhaben berichtet. Für Hammerdown besitzt Maritime bereits eine Resourcenschätzung und eine Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA). Dort könnte man in einem kobinierten Tagebau sowie Untertage knapp 70.000 Unzen Gold pro Jahr abbauen. Der Goldgrad im Erz ist mit 8 g/t überdurchschnittlich hoch. Die Analysten von iA Securities haben für die Aktie ein Kursziel von 0,25 CAD ausgegeben. Ihr Fazit lautet: „Undervalued and under the radar!“ Einen Überblick zum Unternehmen erhalten Anleger in der Video-Präsentation mit CEO Garett Macdonald, und zwar hier.