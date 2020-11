Der S&P500 verliert etwas an Glanz und baut nach dem Impuls zum Wochenstart die hinterlegte Gegenbewegung aus.

Gleichzeitig verliert der S&P500 etwas an Glanz und baut nach dem Impuls zum Wochenstart die hinterlegte Gegenbewegung aus. Unter 3512 Punkten liegt uns dann auch eine erste Bestätigung vor, dass der Index sich in der finalen Abwärtsbewegung in Richtung des Zielbereiches befindet, um anschließend wieder in Richtung neue Allzeithochs auszubauen.

Lediglich ein Überschreiten von 3674 Punkten würde den Weg in Richtung 3800 Punkte freischalten, bevor die Bären noch einmal zur Gegenbewegung ausholen. Dieses Szenario betiteln wir jedoch lediglich mit 30% Wahrscheinlichkeit.

Auch wenn der Menschheitsrettende Impfstoff zum Greifen nahe ist, gehen wir in der hinterlegten Primärerwartung zuvor noch einmal von einer Abwärtsbewegung aus, bevor die Bullen anschließend wieder das Ruder übernehmen.

Zusammengefasst, befindet sich der S&P500 momentan in der hinterlegten Gegenbewegung in Welle (B) in Weiß. Unter 3512 Punkten liegt uns eine Bestätigung vor, dass diese Abgeschossen ist und der Markt sich auf dem Weg in Richtung des Blau hinterlegten Zielbereiches befindet, bevor wieder neue Hochs auf dem Plan stehen. Von dort aus können dann Long Positionen hinterlegt werden!

