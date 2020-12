GR Silver Mining erbohrt bis zu 1,8 Kilo Silber, Aktie setzt Aufwärtstrend fort!

GR Silver Mining meldet erneut starke Bohrergebnisse von seinem Plomosas-Silber-Projekt in Mexiko. In der Spitze kamen die Kanadier auf bis zu 1,8 Kilogramm Silberäqivalent. Die Resultate bestätigen das riesige Potenzial

GR Silver Mining meldet erneut starke Bohrergebnisse von seinem Plomosas-Silber-Projekt in Mexiko. In der Spitze kamen die Kanadier auf bis zu 1,8 Kilogramm Silberäqivalent . Die Resultate bestätigen das riesige Potenzial der früheren Mine. Die GR Silver-Aktie legt zu.

GR Silver Mining (0,66 CAD | 0,44 Euro; CA36258E1025) hat heute Ergebnisse von seinen Bohrarbeiten auf dem Plomosas-Projekt in Sinaloa gemeldet. Der beste Bohrkern kam dabei auf bis zu 1,8 Kilo Silberäquivalent über eine Länge von einem Meter (PD-121, mehr Details). Auch die weiteren Löcher können sich sehen lassen. So kam PLI20-01 auf 254 g/t Silberäquivalent über eine Länge von stolzen 16 Metern. Ein Teilabschnitt von 4 Metern wies sogar 429 g/t Silberäquivalent auf. Das Bemerkenswerte ist, dass die Mineralisierung direkt an der Oberfläche startet.

Großes, hydrothermales Mineralisierungssystem

Die Resultate dieser neuen Bohrlöcher machen das Potenzial des erst im März von First Majestic Silver erworbenen Projekts deutlich. CEO Marcio Fonseca betonte, dass das laufende Bohrprogramm die Existenz eines großen, hydrothermalen Mineralisierungssystem auf dem Projekt bestätige. Aktuell arbeitet GR Silver mit 5 Bohrgeräten auf dem Plomosas-Projekt. Neben den eigenen Resultaten kann das Unternehmen auf mehr als 500 historishce Bohrlöcher, die von den Vorbesitzern nie ausgewertet oder veröffentlicht wurden, aufbauen, die aktuell in ein neues geologisches 3D-Modell integriert werden. bauen.Die Aktie von GR Silver konnte zur Eröffnung in Torotno direkt um drei Prozent zulegen und setzt somit ihren Aufwärtstrend fort.

Ressourcenschätzungen in Arbeit

Für Plomosas will GR Silver noch im ersten Quartal 2021 eine erste Ressourcenschätzung vorlegen. Daneben arbeitet man bereits an einem Update der Schätzung für das direkt südlich gelegene San Marcial-Projekt. Bisher verfügt man hierfür über 47 Mio. Unzen Silberäquivalent, wo von sich 36 Mio. Unzen bereits in der höherwertigen Kategorie „indicated“ befinden (mehr hier).

AKTIENINFO – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V): GRSL

ISIN: CA36258E1025

Aktienkurs: 0,66 CAD | 0,44 Euro

Börsenwert: 100,5 Mio. CAD (voll verwässert)

Aktienzahl: 121.490.324

Optionen: 7.507.178 (gew. Durchschnittspreis: 0,26 CAD)

Warrants: 23.815.203 (gew. Durchschnittspreis: 0,36 CAD)