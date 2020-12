Cartier Resources legt erste Schätzung für das Benoist-Goldprojekt vor!

Cartier Resources hat die erste unabhängige Resourcenschätzung für sein zweites Goldprojekt Benoist vorgelegt. Das Vorkommen bietet jede Menge Gold, Silber und Kupfer.

Cartier Resources (0,24 CAD | 0,18 Euro; CA1467721082) hat wie angekündigt die erste Ressourcenschätzung für sein zweites Goldprojekt Benoist vorgelegt. Demnach kommt der unabhängige Gutachter InnovExpl in seinem Report auf insgesamt 241.400 Unzen Goldäquivalent. Davon befinden sich 134.400 Unzen Gold bereits in der höherwertigen Kategorie „indicated“ (siehe Tabelle und Graphik unten sowie hier). Dazu kommen noch kumuliert 7,8 Mio. Pfund Kupfer.

Das Benoist-Projekt liegt 65 Kilometer nordöstlich der Geminde Lebel-sur-Quévillon in der kanadischen Provinz Québec. Diese Resourcenschätzung ist aber erst einmal nur der Anfang. Es gilt, das Vorkommen weiterzuentwickeln und die Ressource zu vergrößern. Im Fokus steht weiterhin die historische Chimo-Mine, das Flaggschiff-Projekt von Cartier Resources, das sich ebenfalls in Québec befindet. Hierfür will man laut CEO Philippe Cloutier ein Update der bestehenden Ressourcenschätzung vorlegen. Aktuell besitzt man bereits eine Ressource mit rund 1,2 Mio. Unzen an Gold für Chimo (ausführlich hier). Laut Cloutier soll das Update die Ressource auf mindestens 1,7 Mio. Unzen Gold hieven (ausführlich hier).

Aktieninfo Cartier Resources

ISIN: CA1467721082

Börsenkürzel (TSX-V): ECR

Aktienkurs: 0,24 CAD | 0,16 Euro

Börsenwert: 55,5 Mio. CAD (voll verwässert)

Anzahl Stücke: 214,6 Mio.

Optionen/Warrants: 15,6 Mio. / 1,3 Mio.

Aktienzahl voll verwässert: 231,4 Mio.

Top-Anteilseigner: Agnico Eagle (16,4%); JP Morgan UK (7,3%), Quebec Institutions (11,5%), Management (3%)

Weitere Informationen und die aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter https://ressourcescartier.com/.

