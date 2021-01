Doré Copper Mining meldet Bohrergebnisse, Aktie springt an!

Doré Copper Mining meldet gute Bohrergebnisse von seinem Joe Mann-Vorkommen, die die hochgradigen Mineralisierungszonen auf der ehemaligen Mine bestätigen. Die Aktie springt an, zumal die Bewertung noch viel hergibt.

Insgesamt vier Vorkommen entwickelt Doré Copper Mining (0,76 CAD | 0,48 Euro; CA25821T100) in der kanadischen Provinz Québec und will das Erz hieraus auf der firmeneigenen Mühle verarbeiten. Insgesamt strebt CEO Ernest Mast eine Produktion von 100.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr an und will zügig den Betrieb aufnehmen ( ausführlich hier und im Video unten ). Das entspricht bei den aktuellen Preisen Umsätzen von rund 229 Mio. CAD pro Jahr, also mehr als das Achtfache der Marktkapitalisierung von Doré Copper.

„Joe Mann“ liefert gute Bohrergebnisse

Gestern lieferten die Franko-Kanadier Bohrergebnisse aus ihrem 2020er Drill-Programm auf dem Joe Mann-Vorkommen. Und die sind durchaus wichtig und sorgten für ein Plus beid er Aktie. Denn Joe Mann war bis 2007 noch in Produktion und historisch gesehen mit Durchschnittsgraden von 8,26 g/t Gold eine der hochgradigsten Minen des Landes. Hier wurden rund 1,2 Mio. Unzen abgebaut. Die Resultate kommen u.a. auf 4 Meter mit 10,34 g/t Gold sowie 0,27% Kupfer (West Zone, Bohrloch: JM-20-06W3) oder auch 5 Meter mit 10,3 g/t Gold (ausführlich hier). In Teilabschnitten waren die Grade noch höher. Die Ergebnisse zeigen jedenfalls, dass die hochgradigen Zonen weiter in die Tiefe reichen, so CEO Mast. Später im Laufe dieses Jahres will Doré Copper neue Bohrarbeiten auf der Liegenschaft starten.

Aktieninfo Doré Copper Mining Company

Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: DCMC | CA25821T100

Aktienkurs: 0,76 CAD | 0,48 Euro

Börsenwert: 27,5 Mio. CAD (voll verwässert)

Anzahl Stücke: 31,6 Mio.

Optionen/Warrants: 2,1 Mio. / 2,5 Mio.

Aktienzahl voll verwässert: 36,2 Mio.

Working Capital: 6 Mio. CAD | schuldenfrei

Top-Anteilseigner: Insider (22%), Ocean Partners (26%), Orion (11%), Resource Capital Funds (10%), Quebec Funds (7%)

Eine aktuelle Unternehmenspräsentation finden sie unter https://www.dorecopper.com/en/.

Das könnte Sie auch interessieren: