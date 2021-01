Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Kursverluste - Quartalszahlen aus der zweiten Reihe im Fokus Der Dax hat am Mittwoch seinen Zickzack-Kurs in dieser Woche fortgesetzt. Nach den starken Einbußen zum Wochenstart und den ebenso kräftigen Gewinnen am Dienstag ging es für den deutschen Leitindex gegen Mittag um 0,60 Prozent auf 13 788,27 Punkte …