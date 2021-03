Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Eröffnung Verlängerter Lockdown belastet den Dax Die Lockdown-Verlängerung in Deutschland drückt den Anlegern am Dienstag aufs Gemüt. Nach dem robusten Wochenstart startete der Dax nun schwach in den Handel, zuletzt büßte er 0,79 Prozent auf 14 541,35 Punkte ein. Der MDax verlor 0,66 Prozent auf …