GR Silver Mining kündigt Bought-Deal-Finanzierung an!

GR Silver Mining hat eine Bought-Deal-Finanzierung im Volumen von 8 Mio. Dollar angekündigt. Mit den frischen MIttel will der Silberexplorer seine drei Projekte im Rosario Mining-Distrikt vorantreiben.

GR Silver Mining: Ressourcenschätzungen und PEA in Arbeit

Nach dem Erwerb der La Trinidad-Goldmine von Mako Mining hatte CEO Marcio Fonseca bereits angekündigt, dass man nun die Explorationsaktivitäten massiv ausbauen will. Derzeit ist man bereits auf den beiden Projekten Plomosas – Anfang 2020 von First Majestic Silver erworben – sowie San Marcial mit Bohrgeräten aktiv. Für diese beiden Projekte arbeiten Gutachter derzeit auch an Ressourcenschätzungen, sie sollen noch im Laufe des zweiten Quartals veröffentlicht werden. Außerdem kündigte Fonseca an, dass man Anfang 2022 ein erste „vollständig integrierte, vorläufige wirtschaftliche Bewertung“ präsentieren werde, also ein Preliminary Economic Assessment. Diese PEA gibt Anlegern einen ersten Überblick über die Wirtschaftlichkeit eines Minenbetriebs.

AKTIENINFO – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V): GRSL

ISIN: CA36258E1025

Aktienkurs: 0,62 CAD | 0,45 Euro

Börsenwert: 94,7 Mio. CAD (voll verwässert)

Aktienzahl: 121.490.324

Optionen: 7.507.178 (gew. Durchschnittspreis: 0,26 CAD)

Warrants: 23.815.203 (gew. Durchschnittspreis: 0,36 CAD)

Aktienzahl (voll verwässert): 152.812.705

Anteilseigner: First Majestic Silver (17,4%), Management & Insider (10,8%), diverse Rohstofffonds (28,5%), Sandstorm Gold (2,5%), JDS Energy & Mining (1,8%), SSR Mining (1,2%)

